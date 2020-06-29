В России с 15 июля открываются кинотеатры
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что с 15 июня возобновят работу кинотеатры.
Перерыв в работе составил больше трех месяцев - массовые мероприятия были отменены из-за риска распространения коронавируса. Со снижением числа заболевших, в регионах снимают ограничения: сначала разрешили прогулки и отменили самоизоляцию, затем возобновили деятельность летние веранды кафе, салоны красоты, теперь очередь за кино.
- Еще одна хорошая новость – с 15 июля открываются кинотеатры. Мы видим, что все организации досуга и отдыха действительно переживают сейчас период такого подъема, возрождения,- приводит слова Чернышенко "Интерфакс".
Правда, работать кинотеатры будут по-новому: масочный режим, обработка зала после сеансов и специальная рассадка зрителей.
Вице-премьер рассказал также о туристическом сезоне в России, он из-за пандемии начался позже обычного, но продлится, рассчитывают в правительстве, до октября-ноября.
ИСТОЧНИК KP.RU