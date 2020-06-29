Во Франции решили ежегодно отмечать День «Маленького принца»
Во Франции ежегодно будут отмечать новую памятную дату – День «Маленького принца». Такое решение приняли в Фонде Антуана де Сент-Экзюпери по случаю 120-летия со дня рождения писателя.
В Фонде отметили, что гуманистические идеалы Сент-Экзюпери особенно необходимы современному обществу, учитывая кризисы и напряженность нашего времени, пишет сайт NEWS.ru.
Напомним, знаменитое произведение Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» было переведено с французского на 360 языков. В общей сложности, было продано порядка 200 миллионов экземпляров сказки. Добрая история о маленьком принце стала одной из самых продаваемых книг в истории мировой литературы.
Добавим, что в преддверии юбилея Сент-Экзюпери власти региона Овернь-Рона-Альпы почти за миллион евро приобрели замок Сен-Морис-де-Реман, где прошли детские годы писателя, передает сайт argumenti.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU