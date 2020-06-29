Во Франции решили ежегодно отмечать День «Маленького принца»

29 Июнь 2020 2020-06-29T12:13:22+03:00

Во Франции будут ежегодно отмечать День «Маленького принца»

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Во Франции ежегодно будут отмечать новую памятную дату – День «Маленького принца». Такое решение приняли в Фонде Антуана де Сент-Экзюпери по случаю 120-летия со дня рождения писателя.

В Фонде отметили, что гуманистические идеалы Сент-Экзюпери особенно необходимы современному обществу, учитывая кризисы и напряженность нашего времени, пишет сайт NEWS.ru.

Напомним, знаменитое произведение Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» было переведено с французского на 360 языков. В общей сложности, было продано порядка 200 миллионов экземпляров сказки. Добрая история о маленьком принце стала одной из самых продаваемых книг в истории мировой литературы.

Добавим, что в преддверии юбилея Сент-Экзюпери власти региона Овернь-Рона-Альпы почти за миллион евро приобрели замок Сен-Морис-де-Реман, где прошли детские годы писателя, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU