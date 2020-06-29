В США умер конструктор двигателей для ракеты, доставившей Гагарина в космос

29 Июнь 2020 2020-06-29T14:11:01+03:00

Анатолий Дарон скончался в возрасте 94 лет

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В США умер Анатолий Дарон - советский конструктор ракетной техники. Он сконструировал двигатель для ракет, которые доставили в космос "Спутник-1" и Юрия Гагарина.

- Светлая память о выдающемся ученом и конструкторе навсегда сохранится в наших сердцах, - сказано на сайте НПО Энергомаш им. академика В. П. Глушко.

В сообщении пресс-службы НПО также сказано, что учёный ушёл из жизни 24 июня из-за обострения сердечно-почечной недостаточности.

Анатолий Дарон родился в Одессе в 1926 году. Работал в НПО Энергомаш 50 лет, "пройдя путь от инженера-конструктора до начальника отдела, ведущего конструктора".

Отмечается также, что Дарон награждён орденами Трудового Красного Знамени, Ленина, Дружбы. Учёный является заслуженным конструктором РСФСР, доктором технических наук и профессором.

Анатолий Дарон переехал с семьёй в США в 1998 году.

ИСТОЧНИК KP.RU