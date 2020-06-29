В первую неделю работы посещаемость фитнес-клубов упала вдвое

29 Июнь 2020 2020-06-29T13:02:17+03:00

После открытия фитнес-клубов посещаемость упала на 50 процентов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве открылось 90% клубов, а по стране – 60-70%

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В Ассоциации операторов фитнес-индустрии рассказали, что в первую неделю после открытия спортзалов заполняемость составил не более 50 процентов.

Половина клиентов пока предпочитают воздержаться от визитов в фитнес-клуб: одни опасаются общественных мест, другие – находятся на дачах и пока не вернулись домой.

В Москве смогли открыться более 90% клубов, по стране - лишь 60-70%, отмечают в ассоциации. Там же делятся прогнозом: если сетевые организации, скорее всего, устоят, то залы шаговой доступности оказались на грани выживания.

- С марта по июнь потери индустрии составили порядка 50 млрд рублей при годовом обороте в 167 млрд рублей, - поясняет «Российской газете» президент ассоциации Ольга Киселева.

Упала не только посещаемость, но и продажи абонементов. У трети клубов они сократились на 20%, а у четверти – на 50% от показателей 2019-го. Лишь 13% перевыполнили план относительно прошлого года.

- Отрасль на грани выживания. Возникают проблемы с арендодателями, долги по зарплатам, огромные расходы на подготовку клубов к работе по рекомендациям Роспотребнадзора. Минспорта рекомендовал приобрести бактерицидные рециркуляторы для очистки воздуха, покупка таких устройств для каждого клуба обойдется минимум в миллион рублей. Мало кому такое под силу, - заключила Киселева.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе фитнес-клубов в условиях пандемии коронавируса. Режим их работы значительно изменится.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/786607" frameborder="0"></iframe> В Москве открылись фитнес-клубы и бассейны на финальном этапе снятия ограничений из-за коронавируса.С финальным этапом снятия ограничений из-за пандемии коронавируса в Москве также открылись уличные спортивные и детские площадки, а также рестораны и кафе.

ИСТОЧНИК KP.RU