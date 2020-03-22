«Уйдем в онлайн и обанкротимся»: фитнес-индустрии предсказали гибель от коронавируса

Все фитнес-центры, бассейны и другие объекты физической культуры и спорта в Москве закрыты. Такое предписание выпустил Роспотребнадзор. Срок - до особого распоряжения. Как это отразится на фитнес-индустрии? Каких мер поддержки предприниматели просят от правительства? И что делать клиентам, которые не хотят растерять форму перед летом? Об этом «КП» рассказала Ольга Киселева, президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии и глава сети World Gym в России.

- Сколько человек работает в фитнес-индустрии? Каков объем рынка?

- В России это примерно 500 тысяч человек. Объем рынка - 130 млрд рублей в год. Всего фитнес-клубы посещают более 5 миллионов клиентов. Большинство из них - 58,5% - живут в Москве и Санкт-Петербурге. Ограничения действуют пока только в столице. Это 1800 фитнес-центров и 100 тысяч человек сотрудников.

- У вас был прогноз, что из-за карантина может обанкротиться каждый второй фитнес-центр. Почему так много?

- Фитнес-индустрия растет за счет двух каналов продаж: это продление членства и покупка абонементов новыми клиентами. Это поток, который не может прекращаться. Отрасль ощутила на себе последствия от ажиотажа вокруг коронавируса в конце февраля. Продажи сократились, а с середины марта они упали катастрофически - на 70 - 95%.

- Но ведь клиенты обычно платят вперед - покупают абонементы на год. Неужели нет подушки безопасности?

- Фитнес - очень затратный бизнес. Во-первых, большинство клубов работают на кредитные деньги. У некоторых игроков платежи банкам достигают от 20 до 40% от выручки. Во-вторых, две трети клубов арендуют помещения. И эту плату никто не отменял. В-третьих, фонд заработной платы, который составляет 45 - 50%. Мы должны содержать сотрудников, чтобы не растерять кадры. В-четвертых, в последние недели клубы много потратили на обеспечение безопасности клиентов. Закупили тепловизоры, перевели клининговые службы на усиленный режим работы - каждый час проводили дезинфекцию помещений и всех спортивных снарядов, оснастили все фитнес-зоны аппаратами для дезинфекции рук и антибактериальными салфетками, установили спецаппаратуру для ионизации воздуха, провели смену фильтров во всех системах приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования. А теперь выходит, что все эти инвестиции были напрасны. Плюс последние годы отрасль сдерживала цены, чтобы как можно больше клиентов могли заниматься своим здоровьем, и это сказалось на маржинальности.

Ольга Киселева, президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии и глава сети World Gym в РоссииФото: Личный архив

- Арендодатели и банки идут навстречу?

- С ними еще ведутся переговоры. Но явно навстречу пойдут не все. И их можно понять. Арендодатели тоже находятся в незавидном положении. А от банков ждать пощады и подавно не приходится. Поэтому мы отправили официальное обращение к председателю правительства России Михаилу Мишустину. Свои подписи поставили 4 тысячи наших коллег - операторов, владельцев и управляющих фитнес-клубов. Отрасль развивалась сама с 90 года. Мы никогда не просили ни помощи, ни поддержки. Активно участвуем в реализации нацпроекта по развитию физкультуры и спорта. И просим одного - помочь нам сейчас продержаться.

- Чем именно?

- Нам нужен небольшой, как мы это называем, экстренный набор мер. Во-первых, субсидии для сохранения рабочих мест - чтобы платить зарплаты сотрудникам на период простоя. Во-вторых, предоставление каникул для оплаты коммунальных услуг. В-третьих, мы просим договориться с банками об отсрочке платежей или компенсировать проценты по кредитам. В-четвертых, отмена штрафных санкций за неуплату налогов и введение налоговых каникул на несколько месяцев. Потому что даже после открытия клубов нам нужно будет время, чтобы разогнаться и восстановить денежный поток.

- А карты клиентов будут заморожены на этот период?

- Да. Все фитнес-центры хотят сохранить действующих клиентов. Поэтому карты будут автоматически заморожены. Их срок действия будет продлен на срок карантина. Для поддержки клиентов мы продолжаем специально подготовленные занятия на улице – до особо распоряжения правительства – и переходим на онлайн-тренировки.

- То есть ваш бизнес тоже переходит в онлайн?

- Да, это необходимая история. Все игроки отрасли начали готовить и проводить онлайн-тренировки. Большинство будут интерактивными. Тестируем разные возможности, которые позволят подключать по несколько десятков человек. Тренер сможет видеть каждого участника и давать ему обратную связь. Программы разработаны с учетом того, что у клиентов нет доступа к профессиональным тренажерам. Будем подсказывать, как использовать подручные средства. Разрабатываем рекомендации, которые могли бы позволить человеку, сидящему на карантине, держать себя в форме - в том числе делаем программы по диетическому питанию, ведь активность у людей станет меньше.

- Это будет бесплатно для клиентов?

- Все онлайн-тренировки будут проходить бесплатно, в рамках членства клуба. Более того, мы планируем запустить этот сервис в рамках нашего челленджа fitnessVScorona - бесплатно для всех желающих на пару недель. Мы также придумали отдельное направление - детские онлайн-тренировки. Это будет особенно актуально для родителей, которые работают из дома, ведь они могут на это время занять ребенка.

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