2020-06-29T15:30:27+03:00
В мире

В США семейная пара с оружием вышла защищать свой дом от протестующих

Толпа сломала забор соседнего особняка, прокладывая себе путь к дому мэра Лиде Крюсон
Анастасия РЫШКОВА
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Адвокаты защитили свой дом от протестующихАдвокаты защитили свой дом от протестующихФото: REUTERS
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В американском городе Сент-Луис супружеская пара вышла из дома с оружием в тот момент, когда мимо проходила толпа протестующих против расовой дискриминации. Адвокаты Марк и Патриция Макклоски стали отгонять толпу от своего особняка угрожая винтовкой и пистолетом.

Этот эпизод случился в элитном районе Форест парк вечером 28 июня.

Очевидцы утверждают, что женщина направила оружие на темнокожего демонстранта в футболке с надписью: «Руки вверх, не стреляйте!».

Кадры инцидента в тот же день облетели социальные сети, сообщает Daily Mail.

В тот же день толпа из 300 участников акции протеста сломала ворота особняка соседей Макклоски. Объектом протеста стала мэр Сент-Луиса Лида Крюсон. Люди требуют ее отставки. Волна недовольства поднялась после того, как Крюсон опубликовала имена и адреса жителей, предложивших перераспределять бюджет полиции на другие общественные нужды. Онлайн-петицию за отставку мэра уже подписали 40 тысяч человек.

Жители Сент-Луиса защищают свой дом от протестующих BLM.

ИСТОЧНИК KP.RU

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