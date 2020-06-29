В США семейная пара с оружием вышла защищать свой дом от протестующих
В американском городе Сент-Луис супружеская пара вышла из дома с оружием в тот момент, когда мимо проходила толпа протестующих против расовой дискриминации. Адвокаты Марк и Патриция Макклоски стали отгонять толпу от своего особняка угрожая винтовкой и пистолетом.
Этот эпизод случился в элитном районе Форест парк вечером 28 июня.
Очевидцы утверждают, что женщина направила оружие на темнокожего демонстранта в футболке с надписью: «Руки вверх, не стреляйте!».
Кадры инцидента в тот же день облетели социальные сети, сообщает Daily Mail.
В тот же день толпа из 300 участников акции протеста сломала ворота особняка соседей Макклоски. Объектом протеста стала мэр Сент-Луиса Лида Крюсон. Люди требуют ее отставки. Волна недовольства поднялась после того, как Крюсон опубликовала имена и адреса жителей, предложивших перераспределять бюджет полиции на другие общественные нужды. Онлайн-петицию за отставку мэра уже подписали 40 тысяч человек.
Жители Сент-Луиса защищают свой дом от протестующих BLM.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Массовые беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда»