При взрыве в жилом доме Москвы пострадали два человека

29 Июнь 2020 2020-06-29T14:13:03+03:00

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Два человека пострадали во время взрыва в жилом доме в Москве 29 июня. Как сообщил kp.ru источник в экстренных службах, одна из получивших травмы - пожилая женщина. Она находилась вблизи источника взрыва и получила серьезные травмы и ожоги. Второй пострадавший в стабильном состоянии, но тоже госпитализирован.

Пожар, по словам очевидцев, начался сразу после взрыва. Предварительная версия причины случившегося - утечка газа. Огонь распространился на четыре квартиры. Из пострадавших квартир вывели пять человек, также эвакуировали жильцов соседних квартир, дымом заволокло последние два этажа жилого дома. Дым видно за несколько кварталов - спасатели и пожарные ликвидируют возгорание. На месте дежурит бригада "скорой помощи".

Точную причину взрыва можно будет назвать только после экспертизы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/787644" frameborder="0"></iframe> В Москве на улице Проходчиков произошел взрыв.

ИСТОЧНИК KP.RU