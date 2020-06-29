"У нас взорвался дом, всё горит!": жительница дома на улице Проходчиков опубликовала видео пожара
Жительница дома на северо-востоке Москвы, где произошли пожар и взрыв, опубликовала видео в социальных сетях.
- Я сидела, у нас взорвался дом. Всё горит. Это кошмар какой-то, господи, - рассказала женщина.
Пресс-служба МЧС сообщила, что сообщение о пожаре в пятиэтажке по адресу улица Проходчиков, дом 3, поступило в 13:19.
К тому моменту, когда приехали пожарные, огонь распространился на площадь 70 квадратных метров и охватил уже четыре квартиры на третьем этаже.
Пожарные спасли шесть человек.
К 14:03 спасатели локализовали возгорание, которое к тому моменту распространилось на 150 квадратных метров.
Ранее сайт KP.ru сообщал, что в пожаре пострадали два человека, в том числе пожилая женщина. Она в тяжёлом состоянии. Второй пострадавший также госпитализирован. Пострадавшая женщина находилась вблизи источника взрыва и получила серьезные травмы и ожоги.
Жительница дома на улице Проходчиков в Москве рассказала в соцсетях, что был взрыв, после чего начался пожар.
ИСТОЧНИК KP.RU