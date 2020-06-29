29 Июнь 2020 2020-06-29T15:48:41+03:00

Путин и Лукашенко вместе откроют мемориал во Ржеве Фото: REUTERS

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Президент России Владимир Путин вместе со своим белорусским коллегой во вторник, 30 июня, посетят Тверскую область, где откроют Ржевского мемориала советскому солдату. Об этом сообщили в Кремле.

Отмечается, что это будет первая поездка российского лидера за пределы30 Московского региона с начала пандемии коронавируса.

Инициаторами возведения монумента были ветераны Великой Отечественной войны, которые обратились в адрес комитета Союзного государства и поисковиков Российского военно-исторического общества (РВИО) с просьбой увековечить память товарищей к 75-летию Победы.

По итогам открытого международного конкурса на лучшее архитектурно-художественное победителем был признан проект скульптора Коробцова и архитектора Фомина. Мастера представили проект 25-метровой бронзовой фигуры солдата, которая стоит на насыпном кургане выстой десять метров.

Реализация проекты осуществлялась Российским военно-историческим обществом при поддержке России и Белоруссии, Министерства культуры России, а также правительства Тверской области и Музея Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU