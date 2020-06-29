Всероссийскую перепись населения перенесли на год
Запланированная на октябрь текущего года всероссийская перепись населения перенесена на апрель 2021 года. Об этом сообщил глава Росстата Павел Малков.
«Постановление правительства РФ подписано. Перепись состоится в апреле 2021 года», - рассказал Малков порталу «Будущее России. Национальные проекты».
Глава Росстата назвал апрель следующего года «вполне комфортным сроком» и отметил, что ведомство сумеет «хорошо и качественно подготовиться», а также провести всю необходимую информационную кампанию. «Спокойно рассказать всему нашему обществу про то, как будет проходить перепись», - заключил он
Как ранее сообщал глава ведомства, бюджет всероссийской переписи населения в текущем году должен был составить 33 миллиарда рублей. Половина суммы рассчитывалась на «инвестиции в людей», то есть на оплату труда, а четверть бюджета направлена на создание цифровых технологий, чтобы обеспечить 360 тысяч переписчиков планшетами для работы с населением, потребуется 6,7 миллиарда рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU