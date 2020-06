Пелоси требует принять решение о мерах против Москвы после статьи о «сговоре» с талибами*

29 Июнь 2020 2020-06-29T17:53:47+03:00

Спикер палаты представителей США демократ Ненси Пелоси требует предоставить доклад разведки по сообщениям о «сговоре» России с боевиками радикальной организации «Талибан»*, чтобы принять решение о мерах против Москвы.

«Конгресс и страна нуждаются в ответах немедленно. Поэтому я прошу немедленно подготовить межведомственную сводку (…) Конгрессу необходимо знать, что известно разведывательному сообществу об этой серьезной угрозе американским войскам и нашим союзникам и какие существуют варианты привлечения России к ответственности», - заявила американский спикер

Напомним, ранее сама группировка «Талибан»* опровергла сообщение американской прессы о связях с Россией, заявив, что джихад не обязан ничем каким-либо иностранным государствам. Президент США Дональд Трамп назвал публикацию газеты The New York Times «очередным вбросом» и потребовал, чтобы газета раскрывать свой «анонимный» источник, а позже сообщил, что американская разведка, на которую ссылается The New York Times, сочла информацию недостоверной. В Кремле заявление о связях с талибами* также назвали ложью.

*запрещенная в России радикальная организация

ИСТОЧНИК KP.RU