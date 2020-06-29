Спецслужбы США сомневаются в возможности «сговора» России с талибами*

29 Июнь 2020 2020-06-29T21:21:35+03:00

У американской разведки нет единого мнения о достоверности сообщений про «связи» Москвы и боевиков

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У спецслужб США нет единого мнения по сообщениям о «связях» России с «Талибаном»*, но они сомневаются в достоверности заявлений о том, что Москва якобы вознаграждала боевиков за убийства американцев. Такое заявление сделал Белый дом.

«В разведывательном сообществе нет консенсуса относительно этих утверждений. В действительности у некоторых в разведывательном сообществе имеются противоположные мнения относительно достоверности сообщаемого», - говорится в сообщении президентской администрации, где отметили, что достоверность сообщений «продолжает изучаться»

Напомним, президент США Дональд Трамп назвал публикацию газеты The New York Times о «связях» Москвы и боевиков «очередным вбросом» и потребовал, чтобы газета раскрывать свой «анонимный» источник, который, по его словам, вряд ли существует. Позже глава Белого дома заявил, что американская разведка, на которую ссылается издание, сочла информацию недостоверной. Тем не менее спикер палаты представителей США демократ Ненси Пелоси потребовала предоставить доклад разведки по сообщениям о «сговоре» России с талибами* для того, чтобы принять решение о мерах против Москвы.

Сама группировка «Талибан»* опровергла сообщение о каких-либо связях с Россией, заявив, что джихад не обязан ничем каким-либо иностранным государствам.

*запрещенная в России радикальная организация

ИСТОЧНИК KP.RU