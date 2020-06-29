"Состояние критическое": Чемпионка мира по шорт-треку Лара ван Рейвен попала реанимацию

29 Июнь 2020 2020-06-30T00:04:05+03:00

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27-летняя чемпионка мира и Европы по шорт-треку Лана ван Рейвен попала в реанимацию. Нидерландская спортсменка, по оценкам врачей, находится в критическом состоянии. О тяжелой болезни сообщил ее тренер Йерун Оттер.

- На данный момент ее состояние все еще остается критическим, - цитирует слова спортивного наставника ТАСС.

Оттер рассказал, что девушке стало плохо прямо во время тренировочного сбора в французских Пиренеях. Кроме того, Рейвен страдает от расстройства иммунной системы после перенесенной на плече операции.

Ван Рёйвен, которая встала на коньки еще в шестилетнем возрасте, помимо бронзовой медали, выигранной на Олимпиаде в Пхёнчхане, является обладательницей "золота" и "серебра" чемпионатов мира. Также она выигрывала три золотые, одну серебряную и две бронзовые медали на первенствах Европы.

ИСТОЧНИК KP.RU