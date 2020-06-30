2020-06-30T00:36:28+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве за сутки умерли еще 35 пациентов с коронавирусом

Общее число жертв болезни в столице увеличилось до 3 796 человек
Юлия КЕКОВА
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В Москве за сутки умерли еще 35 пациентов с коронавирусомВ Москве за сутки умерли еще 35 пациентов с коронавирусомФото: Иван МАКЕЕВ
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В Москве за сутки скончались еще 35 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. Теперь общее число жертв болезни в столице увеличилось до 3 796 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с covid-19.

Тем временем, общее количество летальных и,сходов в России с начала эпидемии, по данным портала стопкоронавирус.рф, составляет 9 166, вылечились - более 403 тысяч пациентов, зараженными на данный момент числятся 228 560 человек в разных регионах страны.

Как ранее писал сайт kp.ru, уже на этой неделе Всемирная организация здравоохранения приступит к тщательному расследованию причин возникновения коронавирусной инфекции. В том числе, ВОЗ планирует направить в Китай команду своих специалистов.

Накануне генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус высказался об ускоренном распространении вируса. По его мнению, пандемия даже близко не движется к своему завершению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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