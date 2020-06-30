В подвале НИИ Склифосовского нашли тело: Депздрав назвал причину смерти мужчины
На погибшем не было обнаружено признаков насильственной смерти
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В Москве в подвале НИИ СП им. Н.В. Склифосовского нашли тело неизвестного. В Депздраве рассказали, с чем связана его смерть и что послужило причиной трагедии.
По данным ведомства, мужчина скончался от массивной тромбоэмболии легочной артерии. Изначально, пациент был доставлен в НИИ 25 июня на скорой помощи. Врачи осмотрели его и поставили диагноз - закрытая травма груди, перелом ребер.
- Тяжесть состояния поступившего пациента была обусловлена болевым синдромом в области переломов ребер на фоне наркотической зависимости, - отметили в Депздраве.
ИСТОЧНИК KP.RU