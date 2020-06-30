Почему опасно поздно ложиться спать, рассказала врач

30 Июнь 2020 2020-06-30T02:24:05+03:00

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Из-за самоизоляции и длительных выходных многие россияне сбили свой режим дня, в том числе начали поздно ложиться спать. Чем опасно такое нарушение для здоровья, рассказала старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, врач Зухра Павлова.

По ее мнению, отлаженный ритм сна регулирует гормональный фон. Те, кто предпочитает ложиться укладываться в постель далеко за полночь, могут иметь намного больше жировой ткани.

- Есть такое понятие, как циркадные ритмы, от которых очень зависим человек. Не только моря и океаны приливают и отливают в зависимости от единых природных ритмов, но и организм человека каждый день выстраивает свой гормональный фон по времени суток, - объяснила специалист kp.ru.

В случае, если человек поздно ложится, то происходит нарушение баланса нескольких очень важных гормонов и прежде всего кортизола - "дирижера" всей нашей гормональной системы организма.

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ИСТОЧНИК KP.RU