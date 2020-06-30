Эксперт назвал место России после окончания лидерства США

30 Июнь 2020 2020-06-30T04:37:20+03:00

На этот "титул" могут претендовать сразу несколько стран

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Наследниками США, после окончаниях их мирового лидерства, может стать одна из трех стран - Россия, Китай или Индия. Такое мнение высказал генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

По мнению политолога, если брать общий рейтинг, то Россию можно было бы поставить на четвертое место в этом списке. Главным потенциалом Москвы Журавлев назвал фундаментальную науку. Об этом он рассказал в беседе с "Вечерней Москвой", обсуждая заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Ранее сообщалось, что глава Германии заявила, что европейские страны должны всерьез задуматься над новой реальностью, где не исключено ухудшение позиции Соединенных Штатов как мирового лидера.

- После 1945 года Европа привыкла думать, что американцы - главные, - пояснил эксперт, отметив, что США уже перестали быть абсолютным "номером один".

ИСТОЧНИК KP.RU