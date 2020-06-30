НАСА разработало ожерелье против коронавируса

30 Июнь 2020 2020-06-30T09:31:36+03:00

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Специалисты НАСА разработали антикоронавирусное ожерелье, которое начинает вибрировать каждый раз, когда его хозяин пытается дотронуться до своего лица. Необычное и очень полезное украшение скоро будут печатать на 3D-принтере в массовом масштабе, сообщает издание Daily Mail.

Благодаря ультракрасному датчику прибор в ожерелье засекает руку, если человек подносит ее слишком близко к лицу. После фиксации движение внутри прибора срабатывает небольшой мотор, который начинает вибрировать, предостерегая носителя от опасного во время эпидемии действия. Таким образом разработчики пытаются пресечь распространенный путь попадания коронавирусной инфекции в организм через рот, нос и глаза.

Эксперт НАСА уточнили, что ожерелье не является заменой маскам, перчаткам и другим средствам индивидуальной защиты от инфекций, а только дополняет их. Разработчики пообещали выпустить модель в разных цветах и формах.

Как ранее сообща сайт kp.ru, три прототипа отечественной вакцины от коронавируса от российских разработчиков из центра «Вектор» уже доказали свою эффективность на испытаниях. Препараты доказали свою эффективность в области выработки иммунного ответа организма на возбудитель заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU