В России назвали возможную дату возобновления авиасообщения с Турцией

30 Июнь 2020 2020-06-30T11:06:03+03:00

Полеты в страны СНГ начнутся раньше, чем в дальнее зарубежье

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Глава Минтранса Евгений Дитрих рассказал, когда могут возобновить авиасообщение с другими странами. Раньше, чем в дальнее зарубежье, самолеты из России полетят в страны СНГ.

- Наши дорогие товарищи в Росавиации, как минимум, считают, что страны СНГ - это, с одной стороны, не в полном смысле международка. Это близкая нам международка. Поэтому мы, возможно, сможем начать туда перелеты раньше, чем общую большую международку,- приводит его слова ТАСС.

Дата пока не определена, но предложения по восстановлению полетов в Росавиации направили на рассмотрение в оперативный штаб по контролю за ситуацией с коронавирусом.

Что касается Турции, которая считается самым востребованным направлением для отдыха у россиян, то самолеты на курорты этой страны смогут полететь из российских аэропортов уже с 15 июля. Министр сообщил, что Россия рассматривает предложение турков.

В Турции готовы к приему отдыхающих, гостей будут тестировать на коронавирус в аэропорту, а в самих отелях немного изменят формат работы, чтобы снизить риски передачи вируса. Например, еду на шведских столах накладывать гостям будут официанты, в залах откажутся от общественных кофемашин, при заселении начнут выдавать маски.

ИСТОЧНИК KP.RU