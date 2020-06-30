Cirque du Soleil объявляет о банкротстве из-за коронавируса

30 Июнь 2020 2020-06-30T11:49:26+03:00

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Известная на весь мир канадская компания Cirque du Soleil объявляет о банкротстве. Не выдержали пандемии коронавируса.

Артисты отправились на вынужденные "каникулы" в связи с вспышкой заболевания больше трех месяцев назад. Отсутствие шоу означает отсутствие выручки. Зарплаты при этом платить сотрудникам нужно, как и аренду помещений и прочие расходы, поэтому долги росли с пугающей быстротой. К июню компания задолжала банкам свыше 1 миллиарда долларов.

Чтобы сократить расходы, уволили 35 тысяч сотрудников, среди которых артисты цирка с мировыми именами.

- В течение последних 36 лет Cirque du Soleil была очень успешной и прибыльной организацией, - сказал CNN Даниэль Ламарр, генеральный директор Cirque du Soleil Entertainment Group. - Однако с нулевыми доходами после принудительного закрытия всех наших шоу из-за Covid-19, руководство должно было действовать решительно.

Руководство компании обратилось к правительству Канады с просьбой помочь в реструктуризации долга.

ИСТОЧНИК KP.RU