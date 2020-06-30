Cirque du Soleil объявляет о банкротстве из-за коронавируса
Известная на весь мир канадская компания Cirque du Soleil объявляет о банкротстве. Не выдержали пандемии коронавируса.
Артисты отправились на вынужденные "каникулы" в связи с вспышкой заболевания больше трех месяцев назад. Отсутствие шоу означает отсутствие выручки. Зарплаты при этом платить сотрудникам нужно, как и аренду помещений и прочие расходы, поэтому долги росли с пугающей быстротой. К июню компания задолжала банкам свыше 1 миллиарда долларов.
Чтобы сократить расходы, уволили 35 тысяч сотрудников, среди которых артисты цирка с мировыми именами.
- В течение последних 36 лет Cirque du Soleil была очень успешной и прибыльной организацией, - сказал CNN Даниэль Ламарр, генеральный директор Cirque du Soleil Entertainment Group. - Однако с нулевыми доходами после принудительного закрытия всех наших шоу из-за Covid-19, руководство должно было действовать решительно.
Руководство компании обратилось к правительству Канады с просьбой помочь в реструктуризации долга.
ИСТОЧНИК KP.RU