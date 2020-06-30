Эксперты назвали условие для снижения цен на жилье в России
Для сниженя стоимости жилья на территории России необходимо сформировать условия, которые позволят увеличить объемы строительства. Это, в свою очередь, невозможно без упрощения регулирования строительной отрасли, сообщают эксперты в статье, опубликованной на портале «Индикаторы рынка недвижимости».
Аналитики отметили, что для поддержи строительной сферы в период сложной экономической ситуации из-за пандемии, власти страны и законодатели сконцентрировались в основном на развитии ипотеки.
- Кредитный ставки уже приближаются к западному уровню, но дешевая ипотека сама по себе не способна сделать жилье доступным, поскольку цены на жилье все равно в разы завышают. Следует создать условия для наращивания объемов строительства, что невозможно без разбюрократизации отрасли, - подчеркнули специалисты ИРН, назвав нынешние цены на жилье «неадекватными» из-за дефициты квадратных метров.
По мнению аналитиков, в РФ строится маленькое количество жилья по завышенным ценами именно из-за бюрократических барьеров.
- Исключение бюрократизации строительства позволит девелоперам уменьшить сроки реализации проектов, увеличить объемы ввода жилья, а также сократить себестоимость конечного продукта. Самое важное – это обеспечит рост конкуренции между проектами и застройщиками и сформирует необходимые предпосылку для снижения цены на квартиры или дома, - добавили эксперты.
Как ранее писал сайт kp.ru, из-за самоизоляции во время эпидемии сильно упал спрос на жилье, в некоторых субъектах остановку работы стройкомпаний эксперты оценили примерно в 70%. Специалисты спрогнозировали три возможных сценария дальнейшей динамики стоимости жилья в России после снятия всех ограничений.
ИСТОЧНИК KP.RU