2020-06-30T12:41:57+03:00
В мире

Стучат касками, требуют президента: Шахтеры устроили акцию перед офисом Зеленского

Долг по зарплате перед шахтерами составил 622,5 миллионов гривен
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Шахтеры требуют президента спуститьсяШахтеры требуют президента спуститьсяФото: Кадр видео
Изменить размер текста:

Шахтеры из разных городов Украины съехались 30 июня в Киев на "бессрочную" акцию. Они собрались прямо у офиса президента Владимира Зеленского и требуют погасить долг по зарплате. Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил изданию "Страна.ua", что долг на 24 июня 2020 года достиг 622,5 миллионов гривен (больше 1,5 миллиарда рублей).

Волынец публикует видео с акции протеста в соцсетях. Шахтеры вызывают президента, их не устраивает, что за него отвечают помощники. Делают это весьма необычным способом - стучат касками по земле, рассчитывая, что Зеленский все-таки выйдет после такого шума.

Протестующие выдвинули еще ряд требований, помимо погашения задолженности по зарплате. Они хотят снятия с должности председателя профильного комитета Верховной Рады Украины Андрея Геруса, его считают виновным в создании искусственного кризиса в энергетической сфере. Шахтеры также просят запретить импорт российского угля, возобновить работу шахт.

- Нет закона правительства о тяжелом труде! Никакого закона, который легализует локаутов! - написал Волынец в соцсетях.

Шахтеры стучат касками у офиса Зеленского.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Меланию Трамп раскритиковали за то, что пришла к ветеранам без маски
Минтранс России опроверг открытие рейсов в Турцию 15 июля
В Иране журналиста приговорили к смертной казни
Выступление Владимира Путина 30 июня 2020 ожидается после 14.00
Раскрыта средняя цена отдыха на популярных российских курортах
В России за неделю резко подорожала гречка
Мошенники «развели» актера из «Марша турецкого» на 111 тысяч рублей
Стучат касками, требуют президента: Шахтеры устроили акцию перед офисом Зеленского
Джонни Депп нарушил постановление суда из-за переписки про наркотики
В России восстановили вакцинацию взрослых
Более половины сайтов не дают пользователю легко удалить персональные данные
Эксперты назвали условие для снижения цен на жилье в России
Коронавирус может привести к мужскому бесплодию
Cirque du Soleil объявляет о банкротстве из-за коронавируса
Путешественник Матвей Шпаро рассказал, когда можно будет ходить в походы
Минстрой планирует ввести программу капремонта жилых кварталов
В Германии разоблачили онлайн-сеть с 30 000 педофилов
Всероссийская акция Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020» стартовала в Калининграде
В России назвали возможную дату возобновления авиасообщения с Турцией
В Китае нашли штамм вируса свиного гриппа, который грозит новой пандемией
За сутки в России от коронавируса выздоровело больше человек, чем заболело
МИД России обвинил США в подготовке почвы для возобновления ядерных испытаний
Появилось видео задержания террориста во Владикавказе
Профессор указал признак, объединяющий всех долгожителей
Во Владикавказе предотвратили теракт в административном здании
НАСА разработало ожерелье против коронавируса
В Пентагоне прокомментировали обвинения в сговоре России с "Талибаном"*