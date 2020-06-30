Стучат касками, требуют президента: Шахтеры устроили акцию перед офисом Зеленского

30 Июнь 2020 2020-06-30T12:41:57+03:00

Долг по зарплате перед шахтерами составил 622,5 миллионов гривен

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Шахтеры из разных городов Украины съехались 30 июня в Киев на "бессрочную" акцию. Они собрались прямо у офиса президента Владимира Зеленского и требуют погасить долг по зарплате. Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил изданию "Страна.ua", что долг на 24 июня 2020 года достиг 622,5 миллионов гривен (больше 1,5 миллиарда рублей).

Волынец публикует видео с акции протеста в соцсетях. Шахтеры вызывают президента, их не устраивает, что за него отвечают помощники. Делают это весьма необычным способом - стучат касками по земле, рассчитывая, что Зеленский все-таки выйдет после такого шума.

Протестующие выдвинули еще ряд требований, помимо погашения задолженности по зарплате. Они хотят снятия с должности председателя профильного комитета Верховной Рады Украины Андрея Геруса, его считают виновным в создании искусственного кризиса в энергетической сфере. Шахтеры также просят запретить импорт российского угля, возобновить работу шахт.

- Нет закона правительства о тяжелом труде! Никакого закона, который легализует локаутов! - написал Волынец в соцсетях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/787830" frameborder="0"></iframe> Шахтеры стучат касками у офиса Зеленского.

ИСТОЧНИК KP.RU