Путин о поправках в Конституцию: "Мы голосуем за страну, ради которой работаем"

30 Июнь 2020 2020-06-30T14:07:05+03:00

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Президент Владимир Путин обратился к россиянам из Тверской области, где он присутствовал на церемонии открытия памятника советскому солдату. Глава государства выступил, стоя на фоне бронзовой скульптуры, инициаторами установки которой стали Ветераны.

Выступление 30 июня было посвящено поправкам в Конституцию.

- Мы голосуем не просто за поправки, мы голосуем за страну, ради которой работаем,- сказал глава государства.

Он призвал россиян присоединиться к голосованию, важен голос каждого человека, каждого гражданина. Президент вновь обозначил свою позицию:

- Обновленный текст Конституции, все предложенные поправки вступят в силу только при вашей поддержке,- напомнил президент.

Напомним, 1 июля общенациональный день для голосования, чтобы каждый смог высказать свою позицию - в России объявлен выходной день. Хотя, многие россияне уже проголосовали, это можно было сделать с 25 июня, а в двух регионах, Москве и Нижегородской области, жители получили возможность голосовать дистанционно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/787836" frameborder="0"></iframe> Обращение Путина перед голосованием за поправки в Конституцию.Владимир Путин обратился к россиянам накануне итогового дня голосования по поправкам в Конституцию

ИСТОЧНИК KP.RU