Экоактивисты в белье устроили «кровавый» митинг у стен министерства экономики Франции
Франция оказалась одной из немногих стран Европы, где не поддались пропаганде движения против расизма. Пока в США и Британии все еще бунтуют, сносят памятки и жгут магазины, объясняя это желанием добиться равноправия, французы "болеют" за более глобальные вещи.
В центре Парижа у стен министерства экономики собрались активисты движения "Восстания против вымирания". Привлекать к себе внимание борцы с экологическими проблемами решили деликатнее - без поджогов и стрельбы. Просто разделись до нижнего белья и облили себя "кровью". Реквизит, конечно, не настоящий, но лужа у министерства получилась впечатляющей.
Как сообщает BFMTV, следом за облитыми вышли к забору активисты с зелеными логотипами движения.
Митинги эко-активистов часто проходили в городах Европы в 2019 году, но с распространением коронавируса, они прекратились. Кстати, на акцию французы пришли в масках, хоть и без одежды.
Экоактивисты в белье устроили «кровавый» митинг у стен министерства экономики Франции.
ИСТОЧНИК KP.RU