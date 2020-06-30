"Это только верхушка айсберга": Вирусолог из лаборатории Уханя прогнозирует новые вспышки коронавируса

30 Июнь 2020 2020-06-30T16:32:27+03:00

Вирусолог уверяет, что в мире есть еще новые вирусы, которые могут перейти от животного к человеку Фото: REUTERS

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Ведущий вирусолог по коронавирусам из Китая Ши Шэнгли прогнозирует новые вспышки коронавируса в мире. Она знает о Covid-19 больше, чем многие ее коллеги по всему миру. Когда больницы стали поступать первые пациенты с симптомами пневмонии неизвестного происхождения, ей, как вирусулогу из лаборатории Ухная, позвонили из руководства и велели бросить то, чем занималась на тот момент и изучить вирус.

Шенгли вместе с командой коллег проводила в лаборатории сутки, она закончила секвенирование генома вируса в рекордные сроки, 2 января уже все было готово. Но ученым запретили разглашать эти данные. Ши Шэнгли 16 лет изучает летучих мышей и вирусы, которые они переносят.

- То, что мы обнаружили, является лишь верхушкой айсберга. Миссия должна продолжаться. Коронавирусы, переносимые летучими мышами, вызовут новые вспышки, и мы должны найти их, прежде чем они нас найдут,- приводит ее слова Mirror.

Пандемию 2020 года она называет "тревожным сигналом", но ожидаемым, поскольку человек стал более активно вступать в контакт с дикими животными, занимать их территорию, употреблять в пищу.

ИСТОЧНИК KP.RU