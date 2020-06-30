2020-06-30T16:32:27+03:00
В мире

"Это только верхушка айсберга": Вирусолог из лаборатории Уханя прогнозирует новые вспышки коронавируса

Ши Шэнгли была первой, кто начал изучать случаи заражения новым вирусом человека
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Вирусолог уверяет, что в мире есть еще новые вирусы, которые могут перейти от животного к человекуВирусолог уверяет, что в мире есть еще новые вирусы, которые могут перейти от животного к человекуФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Ведущий вирусолог по коронавирусам из Китая Ши Шэнгли прогнозирует новые вспышки коронавируса в мире. Она знает о Covid-19 больше, чем многие ее коллеги по всему миру. Когда больницы стали поступать первые пациенты с симптомами пневмонии неизвестного происхождения, ей, как вирусулогу из лаборатории Ухная, позвонили из руководства и велели бросить то, чем занималась на тот момент и изучить вирус.

Шенгли вместе с командой коллег проводила в лаборатории сутки, она закончила секвенирование генома вируса в рекордные сроки, 2 января уже все было готово. Но ученым запретили разглашать эти данные. Ши Шэнгли 16 лет изучает летучих мышей и вирусы, которые они переносят.

- То, что мы обнаружили, является лишь верхушкой айсберга. Миссия должна продолжаться. Коронавирусы, переносимые летучими мышами, вызовут новые вспышки, и мы должны найти их, прежде чем они нас найдут,- приводит ее слова Mirror.

Пандемию 2020 года она называет "тревожным сигналом", но ожидаемым, поскольку человек стал более активно вступать в контакт с дикими животными, занимать их территорию, употреблять в пищу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Нарушает ли Михаил Ефремов домашний арест, рассказал ФСИН
Эксперимент по бесплатному доступу к социально значимым интернет-ресурсам продлили на полгода
Путин сообщил об открытии пяти медцентров, построенных Минобороной
Курс евро поднялся выше 80 рублей впервые с 14 мая
Второй волны коронавируса в мире не будет, считает Онищенко
Путин передал ветерану записку во время открытия мемориала во Ржеве
За пропаганду наркотиков - 12 лет тюрьмы: правительство поддержало проект закона
Роскосмос: Ракету-носетель "Ангара" могут сделать многоразовой
«Вызов западной иконографии»: чернокожий Иисус появился на картине «Тайная вечеря»
В ФАС предложили разрешить пассажирам продажу ваучеров за отмененные авиарейсы
ЕС утвердил список стран для открытия границ с 1 июля
"Это только верхушка айсберга": Вирусолог из лаборатории Уханя прогнозирует новые вспышки коронавируса
Младшая дочь Сергея Доренко заявила на сестру в полицию
Экоактивисты в белье устроили «кровавый» митинг у стен министерства экономики Франции
В Москву идет аномальная жара
Цена бензина Аи-95 на бирже третий день подряд бьет исторический рекорд
Генсек НАТО призвал страны альянса "не бояться говорить с Россией"
Курс доллара на 1 июля 2020: официальные данные ЦБ РФ
Более половины украинцев не доверяет Зеленскому
Заболевший лейкемией Олег Тиньков переболел коронавирусом
Сообщения о «сговоре» России с талибами* не подтверждены разведкой США
Курс евро на 1 июля 2020: официальные данные ЦБ РФ
Ким Чен Ын снова пропал на три недели и дал повод для слухов о плохом здоровье
За поправки голосует большинство
Результат за 30 минут: Посол Японии рассказал о созданном с Россией тесте на коронавирус
Российским военнослужащим и силовикам повысят оклады