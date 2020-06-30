2020-06-30T17:33:36+03:00
Общество

Путин передал ветерану записку во время открытия мемориала во Ржеве

Российский и белорусский лидеры открыли памятник советскому солдату [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Путин передал ветерану записку во время открытия мемориала во РжевеПутин передал ветерану записку во время открытия мемориала во РжевеФото: Кадр видео
Изменить размер текста:

Во вторник, 30 июня, президент России Владимир Путин вместе со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко открыли Ржевский мемориал советскому солдату.

В ходе церемонии открытия лидеры пожали руки ветеранам и пообщались с ними. После гимнов двух стран главы государств выступили перед собравшимися. Но сначала к российскому президенту подошел ветеран и попросил его что-то написать. Президент уважил просьбу фронтовика.

«Мы всегда будем помнить, какую высокую цену заплатил советский народ за Победу, какой удар приняла на себя и отразила Красная Армия (…) Ржевский мемориал - еще один символ нашей общей памяти», - отметил Путин в ходе своей речи и призвал беречь историческую правду.

Напомним, работа над созданием мемориала и его центральной фигуры - 25-метрового бронзового памятника Советскому солдату во Ржеве началась в прошлом году по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны, которые просили увековечить память товарищей к 75-летию Победы. К 9 маю, как и было запланировано, все было готово к открытию мемориала, однако с этим пришлось повременить в связи с пандемией коронавируса.

Путин передал ветерану записку во время открытия памятника во Ржеве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Нарушает ли Михаил Ефремов домашний арест, рассказал ФСИН
Эксперимент по бесплатному доступу к социально значимым интернет-ресурсам продлили на полгода
Путин сообщил об открытии пяти медцентров, построенных Минобороной
Курс евро поднялся выше 80 рублей впервые с 14 мая
Второй волны коронавируса в мире не будет, считает Онищенко
Путин передал ветерану записку во время открытия мемориала во Ржеве
За пропаганду наркотиков - 12 лет тюрьмы: правительство поддержало проект закона
Роскосмос: Ракету-носетель "Ангара" могут сделать многоразовой
«Вызов западной иконографии»: чернокожий Иисус появился на картине «Тайная вечеря»
В ФАС предложили разрешить пассажирам продажу ваучеров за отмененные авиарейсы
ЕС утвердил список стран для открытия границ с 1 июля
"Это только верхушка айсберга": Вирусолог из лаборатории Уханя прогнозирует новые вспышки коронавируса
Младшая дочь Сергея Доренко заявила на сестру в полицию
Экоактивисты в белье устроили «кровавый» митинг у стен министерства экономики Франции
В Москву идет аномальная жара
Цена бензина Аи-95 на бирже третий день подряд бьет исторический рекорд
Генсек НАТО призвал страны альянса "не бояться говорить с Россией"
Курс доллара на 1 июля 2020: официальные данные ЦБ РФ
Более половины украинцев не доверяет Зеленскому
Заболевший лейкемией Олег Тиньков переболел коронавирусом
Сообщения о «сговоре» России с талибами* не подтверждены разведкой США
Курс евро на 1 июля 2020: официальные данные ЦБ РФ
Ким Чен Ын снова пропал на три недели и дал повод для слухов о плохом здоровье
За поправки голосует большинство
Результат за 30 минут: Посол Японии рассказал о созданном с Россией тесте на коронавирус
Российским военнослужащим и силовикам повысят оклады