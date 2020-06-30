Путин передал ветерану записку во время открытия мемориала во Ржеве

30 Июнь 2020 2020-06-30T17:33:36+03:00

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Во вторник, 30 июня, президент России Владимир Путин вместе со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко открыли Ржевский мемориал советскому солдату.

В ходе церемонии открытия лидеры пожали руки ветеранам и пообщались с ними. После гимнов двух стран главы государств выступили перед собравшимися. Но сначала к российскому президенту подошел ветеран и попросил его что-то написать. Президент уважил просьбу фронтовика.

«Мы всегда будем помнить, какую высокую цену заплатил советский народ за Победу, какой удар приняла на себя и отразила Красная Армия (…) Ржевский мемориал - еще один символ нашей общей памяти», - отметил Путин в ходе своей речи и призвал беречь историческую правду.

Напомним, работа над созданием мемориала и его центральной фигуры - 25-метрового бронзового памятника Советскому солдату во Ржеве началась в прошлом году по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны, которые просили увековечить память товарищей к 75-летию Победы. К 9 маю, как и было запланировано, все было готово к открытию мемориала, однако с этим пришлось повременить в связи с пандемией коронавируса.

Путин передал ветерану записку во время открытия памятника во Ржеве.

ИСТОЧНИК KP.RU