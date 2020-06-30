2020-06-30T18:59:57+03:00
Общество

Нарушает ли Михаил Ефремов домашний арест, рассказал ФСИН

По данным ведомства, состояние актера удовлетворительное
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Актёр Михаил ЕфремовАктёр Михаил ЕфремовФото: REUTERS
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Актёр Михаил Ефремов, ставший виновником аварии в центре Москвы, сидит под домашним арестом без нарушений, а состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное. Об этом рассказала Федеральная служба исполнения наказаний.

«Его состояние здоровья удовлетворительное, он очень сильно переживает о том случае, который произошел. За время нахождения его под домашним арестом случаев нарушений не выявлено. А следствие и суд дальше дадут соответствующую оценку», - заявил руководитель управления ФСИН по Москве Сергей Мороз.

Он отметил, что сотрудники ведомства ежедневно контролируют актера путем как личной проверки по месту нахождения, так и в режиме специальной телефонной связи.

Напомним, авария с участием известного артиста произошла поздно вечером 8 июня. После смерти водителя фургона, в который на огромной скорости врезался автомобиль с пьяным актером за рулем, в МВД переквалифицировало дело в отношении Евремова на более тяжкое - за нарушение правил ПДД пьяным водителем, повлекшее смерть. Артисту грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне в деле Ефремова появился новый потерпевший. Раньше потерпевшей стороной считались жена, брат и сын погибшего, теперь и второй сын погибшего Сергея Захарова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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