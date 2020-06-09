2020-06-09T13:16:47+03:00
Происшествия

Ефремову стало плохо: Полиция приехала за актёром после смертельного ДТП

Артисту вызвали скорую помощь
Ася КУЗНЕЦОВА
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Михаилу Ефремову вызвали скоруюМихаилу Ефремову вызвали скорую
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Актёр Михаил Ефремов отказался выходить из квартиры, когда за ним приехала полиция, сообщает интернет-проект Baza.

Ефремов сказал, что ему плохо, и артисту вызвали скорую помощь, сообщает источник KP.ru.

После того, как утром 9 июня в больнице от полученных травм умер пострадавший в аварии водитель фургона, МВД переквалифицировало дело в отношении Ефремова на более тяжкое. Ему предъявят обвинения по части 4 статьи 264 за нарушение правил ПДД пьяным водителем, повлекшее смерть человека. Ефремову грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

Авария произошла накануне вечером. Ефремов вылетел на встречную полосу на улице Смоленская площадь и врезался в фургон. Сам актёр не пострадал, а второй водитель получил травмы, от которых утром скончался.

Сайт KP.ru публиковал видео с камер наблюдения, на котором запечатлён момент столкновения автомобилей.

Полиция приехала за Михаилом Ефремовым, однако, он отказывается выходить из квартиры..

ИСТОЧНИК KP.RU

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