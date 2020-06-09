2020-06-09T09:28:36+03:00
Звезды

В полиции объяснили, почему актера Михаила Ефремова отпустили под подписку о невыезде

Этой ночью 57-летний водитель фургона, в который врезался актер, скончался
Семен ЕЛЕНИН
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Михаила Ефремова доставили на допрос, а затем отпустили под подписку о невыездеМихаила Ефремова доставили на допрос, а затем отпустили под подписку о невыездеФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Ночную аварию в центре Москвы с участием известного актера Михаила Ефремова сейчас активно обсуждают в соцсетях. Напомним, джип Ефремова на большой скорости двигался по Садовому кольцу и вылетел на встречную полосу. Внедорожник буквально смял курьерский фургон «Лада». Чтобы достать водителя, пришлось резать искореженный корпус. Сам актер был очень сильно пьян - едва держался на ногах.

Известно, что Михаила Ефремова доставили на допрос, а затем отпустили под подписку о невыезде. Также сегодня утром стало известно, что 57-летний раненый водитель скончался в НИИ имени Склифосовского.

Михаил Ефремов попал в ДТП в Москве.

Официально в ГУ МВД по Москве вопрос о подписке для звездного артиста не комментируют.

- Решение о подписке было принято следователем ночью, когда пострадавший водитель был еще жив, - рассказал kp.ru сотрудник главка столичной полиции. - Теперь новые обстоятельства, статья утяжелилась. Может быть и арест.

Напомним, до этого за пьяное ДТП с пострадавшими Ефремову грозило до 7 лет тюрьмы. А теперь, когда курьер Сергей Захаров скончался, - до 12.

- Тем не менее, по этой статье подписка о невыезде - стандартная процедура, даже если есть погибшие, - прокомментировал аварию «Комсомольской Правде» адвокат Евгений Корчаго. - Закон считает подобное гибелью человека по неосторожности. Не думаю, что Михаилу Ефремову грозит реальный арест на время следствия. Если, конечно, он не попытается скрыться, препятствовать следствию или давить на свидетелей.

ДТП с участием Михаила Ефремова 8 июня 2020 года: видео с камер.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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