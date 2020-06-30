Бывшему бухгалтеру «Седьмой студии» вынесли приговор и освободили ее от наказания

30 Июнь 2020 2020-06-30T21:40:47+03:00

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В ходе рассмотрения дела «Седьмой студии» суд в Москве признал бывшего главного бухгалтера студии Нину Масляеву виновной в мошенничестве и приговорил ее к двум годам и трем месяцам лишения свободы, освободив ее наказания за его фактическим отбытием,

«Признать Масляеву виновной в совершении преступления (…) и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на два года три месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в части наказания к исполнению не приводить», - говорится в решении судьи Анны Соковой.

Напомним, сотрудников «Седьмой студии» обвинили в мошенничестве с бюджетными деньгами и подделке отчётов для Министерства культуры России. Главный бухгалтер дала признательные показания в выводе более ста миллионов рублей на счета подставных компаний.

На прошлой неделе, 26 июня, Мещанский суд Москвы взыскал 129 миллионов рублей по иску Минкульта с фигурантов дела «Седьмой студии». Режиссер Кирилл Серебренников признали виновным в мошенничестве, он получил три года условного срока и дополнительное наказание в виде запрета на управление учреждениями культуры. Продюсер Алексей Малобродский и бывший генеральный директор «Седьмой студии» Юрий Итин также получили условные сроки. Бывшей сотрудницы Минкультуры назначили только штраф, но от штрафа она освобождается в связи с истечением срока давности.

ИСТОЧНИК KP.RU