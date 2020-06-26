2020-06-26T13:12:17+03:00
Общество

Суд обвинил в халатности фигурантку дела "Седьмой студии" Апфельбаум

Ранее было сказано, что экс-сотрудница Минкульта не знала о преступном характере происходящего
Ася КУЗНЕЦОВА
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Софья Апфельбаум совершила халатность, огласил судьяСофья Апфельбаум совершила халатность, огласил судьяФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Суд признал бывшую сотрудницу Министерства культуры Софью Апфельбаум виновной в халатности по делу "Седьмой студии".

- Апфельбаум совершила халатность, что повлекло причинение крупного ущерба, - заявила судья.

Суд переквалифицировал обвинение Апфельбаум из мошенничества в халатность.

Напомним, сегодня, 26 июня, Мещанский суд Москвы огласит приговор режиссёру Кириллу Серебренникову и его коллегам по делу "Седьмой студии".

Серебренникова признали виновным в мошенничестве 129 миллионов рублей.

Ранее Серебренникова и сотрудников "Седьмой студии" обвинили в мошенничестве с бюджетными деньгами и подделке отчётов для Министерства культуры России.

Главный бухгалтер организации дала признательные показания в выводе более ста миллионов рублей на счета подставных компаний. Гособвинение заявляло, что при реализации проекта "Платформа" студия завышала свои расходы в 2,5 раза, похитив таким образом 129 миллионов рублей.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что для Серебренникова прокурор запросил шесть лет колонии и штраф в размере 800 тысяч рублей, для продюсера "Седьмой студии" Малобродского - пять лет колонии, а для бывшей сотрудницы Министерства культуры России Апфельбаум и продюсера Итина по четыре года колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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