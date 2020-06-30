30 Июнь 2020 2020-07-01T00:13:53+03:00

В Москве за сутки умерли еще 35 пациентов с коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

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В Москве за сутки умерли еще 35 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. Теперь общее число жертв болезни превысило 3 831 человек. Об этом во вторник, 30 июня, сообщает оперативный штаб по борьбе с covid-19.

Тем временем, общее количество летальных случаев в России с момента выявления первых инфицированных достигает 9 320 человек, вылечились - более 412 тысяч заболевших, считаются зараженными в настоящее время, по данным портала стопкоронавирус.рф, 225 879 граждан.

Ранее сайт kp.ru писал, что в ВОЗ по состоянию на вторник, 30 июня, количество зарегистрированных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в мире превысило 10,1 миллиона. Жертвами инфекции на планете стали более 503 тысячи человек.

Только за минувшие сутки в мире подтвердили 163 865 новых заболевших, в то время, как пару дней назад, 28 июня, врачи в разных странах выявили 189 077 инфицированных.

ИСТОЧНИК KP.RU