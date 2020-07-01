Власти штата Миссисипи изменят флаг из-за символики Конфедерации

1 Июль 2020 2020-07-01T03:38:25+03:00

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Губернатор американского штата Миссисипи Тейт Ривз подписал закон о замене флага из-за символики Конфедерации, которая присутствует на нем еще с 1894 года.

На данный момент флаг этой территории является единственным в стране, на котором оставался символ Конфедерации. Однако, как именно будет выглядеть новый флаг, пока неизвестно. Об этом сообщает портал Mississippi Today.

По данным издания, палата представителей и сенат заксобрания Миссисипи одобрили законопроект о замене флага. Такое решение во многом стало необходимом из-за акций протестов против расизма. Палата представителей штата одобрила законопроект - 92 голоса "за" выиграли у 23 "против".

Также известно, что для разработки нового проекта флага, который должны представить уже в сентябре,назначат специальную комиссию из девяти человек. Чуть позже, в ноябре жители штата смогут одобрить или отвергнуть предложенный местными властями вариант. Кстати, чтобы не волновать общественность, на время разработки проекта у Миссисипи не будет официального флага.

ИСТОЧНИК KP.RU