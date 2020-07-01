2020-07-01T08:51:14+03:00
Общество

Вступили в силу новые ограничения на ввоз автомобилей в Россию

С 1 июля в страну запрещено ввозить праворульный транспорт категорий М2 и М3
Ася КУЗНЕЦОВА
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С 1 июля вступили в силу новые ограничения на ввоз праворульных машин в Россию. Под запрет попали пассажирские автобусы, микроавтобусы и строительная спецтехника, являющаяся праворульным транспортом категорий М2 и М3.

Также стала сложнее процедура растаможивания легковых автомобилей. Теперь для этого необходимо получить технический сертификат, который подтвердит соответствие конструкции автомобиля требованиям безопасности.

Размер платежей на праворульные машины, которые будут ввозить в Россию с 1 июля, в том числе из стран ЕАЭС, будет сформирован в соответствии с законами ЕАЭС и России. Также платёж будет зависеть от экологического класса автомобиля, года выпуска и объёма двигателя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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