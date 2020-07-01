Причины смерти Виктора Проскурина: почему известный актёр ушёл из жизни так рано

1 Июль 2020 2020-07-01T09:45:28+03:00

Советский и российский актер театра и кино Виктор Проскурин умер на 69-м году жизни Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ранее актёр Виктор Проскурин перенёс онкологию и анорексию, но стали ли они причиной его смерти, неизвестно

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О смерти актёра Виктора Проскурина сообщила накануне его супруга - художница Ирина Хонда, не называя точной причины кончины артиста.

- 30.06.2020 умер Витюша. Виктор Алексеевич Проскурин. Мой муж. Мой друг. Я не знаю, что сказать, так как я пока в шоке. Все неожиданно. Как любая смерть, - написала Ирина в своём Facebook, - Люблю тебя. Уважаю тебя. Я буду помнить тебя всегда! Спасибо тебе за все. Твоя Хонда.

Виктору Проскурину было 68 лет. Ранее он победил онкологию, анорексию и алкоголизм. Сам актёр рассказывал, что из-за онкологии его вес дошёл до 42 килограммов, а победить болезнь ему помогла супруга.

О смерти Проскурина также написал один из основателей музыкальной группы ВИА "Синяя птица" Юрий Метелкин.

- Только что умер мой дорогой друг заслуженный артист России Виктор Алексеевич Проскурин. Для меня этот черный июнь 2020 унес третью жизнь близкого человека, - написал Метелкин на странице своего проекта "Старое радио".

Напомним, Виктор Проскурин сыграл в более чем 120 кинокартинах. Самыми известными из них стали "Большая перемена", "12 стульев" и "Жестокий романс".

ИСТОЧНИК KP.RU