Диетолог назвал пять самых опасных продуктов в супермаркете

1 Июль 2020 2020-07-01T10:58:55+03:00

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Самыми опасными добавками в продукты являются глутамат натрия, сахар и дрожжи, рассказал доктор медицинских наук, профессор, врач-диетолог Алексей Ковальков.

Профессор пояснил, что высокое содержание глутамата натрия в полуфабрикатах вызывает привыкание, особенно у детей. Из-за этой добавки еда, приготовленная дома, кажется безвкусной.

Ковальков рекомендует отказаться от продуктов с содержанием дрожжей, а заменить хлеб диетолог советует домашними блинами, оладьями или лепёшками. Если покупать хлеб, то лучше на закваске и бездрожжевой.

Также врач призывает ограничить содержание сахара в рационе 50-60 граммами, полностью отказаться от заменителей сахара и контролировать баланс углеводов.

Ковальков в своём Instagram напомнил, что молочные продукты с низким содержанием жира чаще всего содержат сою, растительный жир и пальмовое масло. Диетолог привёл для примера сметану, которая может быть натуральной только выше 25% жирности.

Также врач предостерёг от покупки в магазине курицы, поскольку в ней содержится много антибиотиков, препаратов задержки воды и стимуляторов роста. Все эти средства способны оседать в тканях организма человека и провоцировать различные заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU