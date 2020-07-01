1 Июль 2020 2020-07-01T12:13:50+03:00

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Президент России Владимир Путин проголосовал по поправкам к Конституции России.

Путин приехал на избирательный участок №2151 на Ленинском проспекте, расположенный в здании Российской Академии Наук, на котором он традиционно голосует на всех выборах.

Накануне президент России обратился к россиянам по вопросу поправок к Конституции. Сайт KP.ru вел прямую онлайн-трансляцию.

Путин поблагодарил тех, кто уже проголосовал и призвал участвовать в голосовании тех, кто ещё этого не сделал. Президент отметил, что россияне голосуют "не просто за поправки", а "за страну, ради которой работаем".

- Голос каждого из вас - самый важный, самый главный, - добавил Путин.

Напомним, 25 июня началось общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. Основным днём голосования назначено 1 июля, однако россияне могли проголосовать с 25 по 30 июня как дистанционно, так и на избирательных участках во всех российских регионах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/788060" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин проголосовал по поправкам в Конституцию в здании Российской Академии Наук.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/788058" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию.

ИСТОЧНИК KP.RU