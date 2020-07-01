Владимир Путин проголосовал по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин проголосовал по поправкам к Конституции России.
Путин приехал на избирательный участок №2151 на Ленинском проспекте, расположенный в здании Российской Академии Наук, на котором он традиционно голосует на всех выборах.
Накануне президент России обратился к россиянам по вопросу поправок к Конституции. Сайт KP.ru вел прямую онлайн-трансляцию.
Путин поблагодарил тех, кто уже проголосовал и призвал участвовать в голосовании тех, кто ещё этого не сделал. Президент отметил, что россияне голосуют "не просто за поправки", а "за страну, ради которой работаем".
- Голос каждого из вас - самый важный, самый главный, - добавил Путин.
Напомним, 25 июня началось общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. Основным днём голосования назначено 1 июля, однако россияне могли проголосовать с 25 по 30 июня как дистанционно, так и на избирательных участках во всех российских регионах.
Владимир Путин проголосовал по поправкам в Конституцию в здании Российской Академии Наук.
Владимир Путин принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию.
ИСТОЧНИК KP.RU