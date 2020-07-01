Месси забил юбилейный гол

1 Июль 2020 2020-07-01T12:05:48+03:00

Нападающий "Барселоны" за свою карьеру смог забить 700 мячей в ворота противников

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Нападающий футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси забил свой семисотый гол в матче 33-го тура чемпионата Испании против мадридского "Атлетико", сообщается в Twitter "Барселоны".

Видео 700 гола Лионеля Месси в карьере в матче Барселона - Атлетико опубликовано.700-й гол Месси забил в игре против мадридского Атлетико с пенальти

33-летний футболист забил 630 мячей, играя за "Барселону" и 70 мячей, играя за сборную Аргентины, в том числе во время товарищеских матчей.

Лионель Месси играет за основную команду "Барселоны" с 2004 года. За 16 лет он 10 раз стал чемпионом Испании и шесть раз выиграл Кубок Испании. Четыре раза команда побеждала в Лиге чемпионов с Месси в своём составе. Шесть раз футболист становился обладателем "Золотого мяча".

ИСТОЧНИК KP.RU