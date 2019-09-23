Лионель Месси в шестой раз стал лучшим футболистом мира

В понедельник, 23 сентября, в Милане на сцене легендарной оперы "Ла Скала" подводили итоги футбольного сезона. Вручали премии на ежегодной церемеонии The Best. Финалом вечера должно было стать объявление лучшего футболиста мира.

Год назад им был хорват Лука Модрич, сейчас же - его уже не было в тройке финалистов. За титул спорили Месси, Роналду, что традиционно для последнего десятилетия, и третьим был голландец Вирджил ван Дейк из "Ливерпуля". Когда же за час до начала церемонии было объявлено, что Криштиану Роналду не приедет на церемонию, то болельщики невольно прошептались: "Одним претендентом меньше".

Венгр Даниэль Жори победил Месси в гонке за премией Пушкаша.Фото: REUTERS

Первой номинацией, которую вручили, был лучший гол года. На премию Ференца Пушкаша в 11-й раз выдвигался с очередным своим голом аргентинец Лионель Месси. Однако же ему снова не повезло. Никто в мире столько раз не пытался выиграть премию Пушкаша. Но нет - в 2019 году Месси обошел 18-летний венгр Даниэль Жори.

Гол Даниэля Жори, который выиграл премию Пушкаша.

Что удивительно - он впервые в карьере вышел играть за профессиональную команду. Забил первый гол, и получил почетную премию! Премия имени великого венгерского футболиста впервые в истории ушла в Венгрию.

Лучший тренер мира - Юрген Клопп.Фото: REUTERS

Затем же главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа назвали лучшим в мире по итогам сезона. Ведь именно под его началом команда выиграла Лигу Чемпионов. Наступил трогательный момент - объявляли награду лучшим болельщикам мира. И победу одержала бразильянка Сильвия Грекко. За этой женщиной удивительная история. Она привела своего незрячего сына на матч с участием бразильского «Палмейраса» и весь поединок пересказывала Никколасу ход игры. И вместе с сыном приехала на церемонию в Милан.

Бразильянка Сильвия Грекко с сыном на церемонии в Милане.Фото: REUTERS

Но каков же был победитель в номинации "ФИФА Фэйр Плей", то есть приз за честную игру. Ее отдали "Лидсу" и главному тренеру команды Марсело Бьелсе.

В апреле 2019 года произошла удивительная история. "Лидсу" нужна была победа в игре против "Астон Виллы", чтобы выйти в Премьер-Лигу. Но в конце игры один из игроков "Виллы" получил травму. Все остановились, а "Лидс" забил, поскольку все соперники стояли как вкопанные. Что сделал тогда Бьелса? Он приказал своим игрокам пропустить гол от "Астон Виллы" без сопротивления.

Ну и потом постепенно стал вырисовываться сценарий - все больше и больше людей из "Ливерпуля", выигравшего Лигу Чемпионов, стали получать наград. К Юргену Клоппу присоединился вратарь Алисон Беккер. В прошлом сезоне он сыграл больше всего "на ноль" в трех турнирах - чемпионате Англии, Лиги Чемпионов и Кубке Америки 2019.

В символической сборной мира тоже оказались люди из "Ливерпуля" - ван Дейк в защите и в воротах Алисон Беккер. И сразу же после оглашения 11 лучших в символической сборной. наступил главный момент вечера - кто же будет лучшим игроком мира 2019?

11 лучших футболисток мира по итогам прошлого сезона были представлены в Милане.Фото: REUTERS

Победителя в последней номинации объявил лично президент ФИФА Джанни Инфантино. И победителем стал нет, не голландец ван Дейк. А Лео Месси! Мало кто думал, что эта премия достанется Лео. Да, у него был неплохой сезон. Но все же - в шестой раз он лучший футболист мира.

Лионель Месси выиграл в шестой раз эту премию. Ранее он побеждал в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 и 2019 годах. И это - рекорд в мировом футболе.