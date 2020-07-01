2020-07-01T12:54:44+03:00
Общество

Какие регионы будут учиться дистанционно с 1 сентября 2020: опубликован список участников эксперимента

В проекте примут участие 14 российских регионов
Ася КУЗНЕЦОВА
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"Цифровая образовательная среда" - один из федеральных проектов национального проекта "Образование""Цифровая образовательная среда" - один из федеральных проектов национального проекта "Образование"Фото: Артем КИЛЬКИН
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Правительство России приняло решение провести эксперимент по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды (ЦОС). Он пройдёт с 1 сентября 2020 г. по 31 декабря 2022 г. В эксперименте примут участие не только школы, но и колледжи, а также организации дополнительного образования – как для детей, так и для взрослых.

Сайт KP.ru публикует список регионов-участников эксперимента.

Алтайский край;

Астраханская область;

Калининградская область;

Калужская область;

Кемеровская область;

Московская область;

Нижегородская область;

Новгородская область;

Новосибирская область;

Пермский край;

Сахалинская область;

Тюменская область;

Челябинская область;

Ямало-Ненецкий автономный округ.

Сайт KP.ru ранее сообщал, ЦОС не является дистанционным образованием. 1 сентября российские ученики начнут учебный год в школах, однако в процесс обучения будут включены виртуальные учебные материалы, а ради удобства педагогов станут электронными журнал и документооборот, запись в библиотеку, финансово-хозяйственное планирование, учёт достижений и расписание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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