Какие регионы будут учиться дистанционно с 1 сентября 2020: опубликован список участников эксперимента
Правительство России приняло решение провести эксперимент по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды (ЦОС). Он пройдёт с 1 сентября 2020 г. по 31 декабря 2022 г. В эксперименте примут участие не только школы, но и колледжи, а также организации дополнительного образования – как для детей, так и для взрослых.
Сайт KP.ru публикует список регионов-участников эксперимента.
Алтайский край;
Астраханская область;
Калининградская область;
Калужская область;
Кемеровская область;
Московская область;
Нижегородская область;
Новгородская область;
Новосибирская область;
Пермский край;
Сахалинская область;
Тюменская область;
Челябинская область;
Ямало-Ненецкий автономный округ.
Сайт KP.ru ранее сообщал, ЦОС не является дистанционным образованием. 1 сентября российские ученики начнут учебный год в школах, однако в процесс обучения будут включены виртуальные учебные материалы, а ради удобства педагогов станут электронными журнал и документооборот, запись в библиотеку, финансово-хозяйственное планирование, учёт достижений и расписание.
ИСТОЧНИК KP.RU