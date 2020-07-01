2020-07-01T13:38:23+03:00
Дом. Семья

Пожарные спасли выводок утят на стройке в Москве

Птенцы крякали и звали на помощь [видео]
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Фото: Facebook pscmoscowФото: Facebook pscmoscow
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Вечером 30 июня в диспетчерскую службу поступило сообщение: в беду попал целый выводок утят.

Птенцы забрались в котлован на строительной площадке в Некрасовке - это восточная граница Москвы. Утята не смогли самостоятельно выбраться из ямы и начали жалобно крякать в надежде на спасение. Спасателей вызвали случайные прохожие, которые услышали писк малышей.

- На место происшествия был направлен расчёт ПСО #209 имени полковника А.А. Жебелева Пожарно-спасательного центра Москвы., - сообщается в Facebook центра.

Прибывшие на место спасатели спустились в котлован и поймали утят. Детенышей посадили в сумку и выпустили в ближайшем пруду.

Не так давно в Москве развернулась похожая спасательная операция. На крыше здания "Почты России" в Южном Бутово вылупились птенцы. Малыши еще не умели летать, поэтому выжить на горящей от палящего солнца крыши у них попросту не было шансов. Местные жители вызвали спасателей, которые отнесли утку и десятерых птенцов на ближайший пруд.

МЧС России по Москве спасли утиных детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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