Пожарные спасли выводок утят на стройке в Москве
Вечером 30 июня в диспетчерскую службу поступило сообщение: в беду попал целый выводок утят.
Птенцы забрались в котлован на строительной площадке в Некрасовке - это восточная граница Москвы. Утята не смогли самостоятельно выбраться из ямы и начали жалобно крякать в надежде на спасение. Спасателей вызвали случайные прохожие, которые услышали писк малышей.
- На место происшествия был направлен расчёт ПСО #209 имени полковника А.А. Жебелева Пожарно-спасательного центра Москвы., - сообщается в Facebook центра.
Прибывшие на место спасатели спустились в котлован и поймали утят. Детенышей посадили в сумку и выпустили в ближайшем пруду.
Не так давно в Москве развернулась похожая спасательная операция. На крыше здания "Почты России" в Южном Бутово вылупились птенцы. Малыши еще не умели летать, поэтому выжить на горящей от палящего солнца крыши у них попросту не было шансов. Местные жители вызвали спасателей, которые отнесли утку и десятерых птенцов на ближайший пруд.
МЧС России по Москве спасли утиных детей.
ИСТОЧНИК KP.RU