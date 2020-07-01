Эксперт рассказал, зачем повышать тарифы ЖКХ

1 Июль 2020 2020-07-01T16:48:18+03:00

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С 1 июля в Москве и многих других регионах подорожают коммунальные услуги. Рост цен составит в среднем 3,68%. Повышение тарифов коснется всех основных услуг - газ, свет, тепло, горячая и холодная вода, канализация. А содержание жилья и взнос на капремонт останутся прежними. Все действующие льготы на кварплату также сохранятся.

Исполнительный директор Национального центра "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева пояснила, с чем связано повышение тарифов.

- Это надо,чтобы сделать поправку на инфляцию. Если мы будем защищать граждан, замораживая тарифы, это ни к чему хорошему не приведет. Инвестиционные программы, в результате которых качество наших услуг должно стать лучше, не будут выполнены, - объяснила эксперт в эфире Радио "Комсомольская правда".

В пример Разворотнева привела водоканалы, которые почти на 80% банкроты. По ее словам, в случае заморозки тарифов, мы рискуем остаться без воды.

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ИСТОЧНИК KP.RU