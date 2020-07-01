Американцы требуют запретить фильм, где дочь Майкла Джексона играет Иисуса

1 Июль 2020 2020-07-01T17:22:34+03:00

Петицию подписали уже около 300 тысяч человек

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В Сети собирают подписи против фильма "Привычка" из-за Пэрис Джексон в роли Иисуса.

Дочь короля поп-музыки Майкла Джексона дебютирует в кино и сразу со скандалом. На change.org появилась петиция, ее авторы называют "Привычку" богохульным фильмом и требуют не дать картине, которая уже отснята и смонтирована, выйти на экраны. По версии авторов петиции, Пэрис играет лесбиянку, хотя создатели картины напрямую это и не указывают. Но Иисус - женщина тоже возмутила авторов петиции.

Продюсер Донован Лейтч сообщил Fox News, что партнершей Джексон по фильму будет актриса Белла Торн. Она воплотит на экране образ женщины, которая маскируется под монахиню, чтобы скрыться от людей, связанных с наркобизнесом.

parisjackson Пэрис Джексон сыграла в фильме "Привычка" Иисуса

Подписи под петицией поставили около 300 тысяч человек.

Против фильма восстала также группа "Миллион мам":

parisjackson Дочь Майкла Джексона заявила, что раньше имела отношения с женщинами

- Этот кощунственный фильм, создатели которого издеваются над христианством и высмеивают людей веры.

Дата премьеры "Привычки" еще не определена.

ИСТОЧНИК KP.RU