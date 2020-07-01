Японские ученые создают устройство для общения людей и животных

1 Июль 2020 2020-07-01T18:01:14+03:00

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Ученые из Японии в настоящее время разрабатывают цифровые устройства, которые позволят людям понимать язык животных через вербализацию их мыслей. О создаваемой в стране технологии рассказали представители министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии.

В опубликованной накануне «Белой книге» про науку от властей государства содержался прогноз до 2040 года, согласно которому, люди в скором времени смогут научиться общаться со своими домашними животными.

Представители министерства объяснили РИА Новости, что речь идет о разработки нейрокомпьютерного интерфейса – специального оборудования, которое может связать мозг и машину функциональной магнитно-резонансной томографии, искусственного интеллекта, а также оборудования для передачи мыслей и оказания помощи глухонемым людям.

- Сейчас врачи применяют несколько устройств для страдающих глухонемотой или парализованных людей. Например, в мозг пациентов возможно имплантировать электроды, позволяющие считать сигналы мозга. Благодаря этому люди могут водить курсоров по экрану «силой мысли», чтобы сказать что-либо. В настоящее время проводятся исследования по вербализации мыслей животных – это соединение не способного говорить субъекта и техники, которая может разговаривать, - объяснили ученые.

В министерстве также отметили, что с помощью разработки японских специалистов можно будет не только разговаривать с животными, но и передавать мысли на расстоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU