2020-07-01T22:18:49+03:00
Политика

Песков ответил на предложение США ввести санкции против Путина за «сговор» с талибами

Пресс-секретарь президента назвал происходящее «труднообъяснимыми процессами»
Ксения АНУФРИЕВА
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Песков ответил на предложение США ввести санкции против Путина за «сговор» с талибамиПесков ответил на предложение США ввести санкции против Путина за «сговор» с талибамиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал сложившуюся ситуацию и предложение сенатора Соединенных Штатов ввести проект закона о санкциях против президента Владимира Путина и властей России за некий «сговор» с талибами «труднообъяснимыми процессами».

- В Вашингтоне сейчас происходит много труднообъяснимого, - заявил Дмитрий Песков в интервью РИА Новости.

Напомним, что американский сенатор-демократ Боб Менендес внес поправки в оборонный бюджет страны, которые предусматривают санкции против российского лидера Владимира Путина и властей РФ за предполагаемый «сговор» с талибами.

Набор санкций включает в себя, как и обычно, замораживание активов и запрет на въезд в страну, а также запрет на сотрудничество с оборонным и разведывательным сектором России, которого и так нет, поскольку эти сектора давно находятся под различными санкциями и ограничениями со стороны Соединенных Штатов.

Поводом для столь необычной инициативы о санкциях против российских властей стала опубликованная статья американского издания New York Times, тайные источники в которой утверждали, будто военная разведка РФ ранее предложила награду связанным с талибами боевикам, если они нападут на американских военнослужащих на территории Афганистана. Примечательно, что никаких доказательств подобным заявлениям ни источники издания, ни журналисты не предоставили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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