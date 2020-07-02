Первый президент Казахстана Назарбаев вылечился от коронавируса

2 Июль 2020 2020-07-02T12:27:41+03:00

Политик вылечился почти за две недели Фото: Twitter.com

По рекомендации врачей он пока останется на самоизоляции

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Нурсултан Назарбаев вылечился от коронавируса. Об этом 2 июля сообщили в его пресс-службе. Положительный тест на Covid-19 первый президент Казахстана получил 18 июня. Несмотря на заражение, он продолжил работать, но дистанционно.

- У меня хорошие новости. Сегодняшний тест Назарбаева на коронавирус показал отрицательный результат,- написал в твиттере пресс-секретарь бывшего главы государства Айдос Укибай.

Он уточнил, что Назарбаев будет работать дистанционно, по совету врачей больше времени уделит прогулкам на свежем воздухе.

Назарбаев по совету врачей стал чаще гулять на свежем воздухеФото: Twitter.com

Пресс-секретарь опубликовал два снимка - фотографию Нурсултана Назарбаева на прогулке, и скриншот телефона, на котором установлено приложение, отслеживающее, сколько человек ходит, какое расстояние прошел и сколько калорий потратил. Судя по данным за 2 июля, политик занимался ходьбой больше 40 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU