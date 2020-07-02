Трамп сравнил себя в маске с одиноким рейнджером
Дональд Трамп решил, что похож в маске на героя вестерна "Одинокий рейнджер".
Американский лидер отказывается носить маску на публике, будь это публичный брифинг или встреча с ветеранами. Однажды он признался, что не доставит удовольствия журналистам сфотографировать его с маской на лице. Однако, в интервью Fox News, президент США сказал, что поддерживает рекомендации санитарных врачей и призывает американцев им следовать.
- Я бы надел маску, если бы вокруг меня стояли другие люди на небольшой дистанции,- сказал он и признался, что однажды, когда был в маске, заметил - она ему к лицу. - Это была черная маска, смотрится неплохо. Похоже на Одинокого рейнджера.
Президент США объяснил отсутствие маски на брифингах тем, что всё его окружение регулярно тестируют на коронавирус. Он и сам неоднократно проходил исследования.
Ранее он утверждал, что обычные шарфы лучше защищают от коронавируса, чем медицинские маски, потому что они толще.
В США вновь регистрируют увеличение числа зараженных.
ИСТОЧНИК KP.RU