Меланию Трамп раскритиковали за то, что пришла к ветеранам без маски

30 Июнь 2020 2020-06-30T13:26:47+03:00

Президент США Дональд Трамп тоже не надел маску, но это уже американцев не удивляет

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На первую леди США Меланию Трамп посыпались обвинения в эгоизме и игнорировании своих же советов из-за отсутствия маски. Вместе с мужем она принимала участие в памятной церемонии, посвященной 70-летию с начала Корейской войны. У мемориала собрались ветераны, пожилые люди были в масках, а вот пришедшие к ним на встречу Трампы не стали соблюдать меры гигиены.

Хотя президент США регулярно нарушает это правило, однажды он даже сообщил журналистам, что не доставит им удовольствия сделать его фото в маске. Во время одного из выступлений Трамп и вовсе заявил, что маска, возможно, не очень эффективна, если сравнивать с шарфом.

От первой леди ожидали более ответственного похода, потому ее появление перед ветеранами без маски, вызвало шквал критики. Тем более, что она регулярно в соцсетях публикует советы, как защититься от коронавируса и что делают власти для стабилизации ситуации в стране.

В твиттере напомнили, что пожилые люди - в группе риска, их нужно оберегать от лишних контактов.

- Это эгоистично,- писали в комментариях к фото пользователи.

- Где ее маска,- спрашивали люди. -Почему они оба не носят маски?

Отсутствие маски назвали знаком неуважения к ветеранам. В США после снятия ограничений вновь стали регистрировать увеличения числа зараженных коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU