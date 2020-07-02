2020-07-02T13:14:54+03:00
В мире

Трамп сравнил себя в маске с одиноким рейнджером

Президент США заявил, что поддерживает ношение масок, но сам их не носит
Юлия САЛЬНИКОВА
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Трамп сравнил себя с героем вестерна Фото: Reuters, кадр из фильмаТрамп сравнил себя с героем вестерна Фото: Reuters, кадр из фильмаФото: REUTERS
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Дональд Трамп решил, что похож в маске на героя вестерна "Одинокий рейнджер".

Американский лидер отказывается носить маску на публике, будь это публичный брифинг или встреча с ветеранами. Однажды он признался, что не доставит удовольствия журналистам сфотографировать его с маской на лице. Однако, в интервью Fox News, президент США сказал, что поддерживает рекомендации санитарных врачей и призывает американцев им следовать.

- Я бы надел маску, если бы вокруг меня стояли другие люди на небольшой дистанции,- сказал он и признался, что однажды, когда был в маске, заметил - она ему к лицу. - Это была черная маска, смотрится неплохо. Похоже на Одинокого рейнджера.

Президент США объяснил отсутствие маски на брифингах тем, что всё его окружение регулярно тестируют на коронавирус. Он и сам неоднократно проходил исследования.

Ранее он утверждал, что обычные шарфы лучше защищают от коронавируса, чем медицинские маски, потому что они толще.

В США вновь регистрируют увеличение числа зараженных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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